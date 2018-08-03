В Тюмени открылась выставка братьев Аскеровых

Фото www.tyumen-city.ru Фото www.tyumen-city.ru

Сочные, яркие работы представлены на выставке "Радость", которая открылась в Тюмени в Иформационно-библиотечном центре для молодежи, сообщает учреждение.

Авторы Аскер и Рафитдин Аскеровы унаследовали художественный дар от своего отца, известного дагестанского художника Бедретдина Аскерова. Именно он стал первым наставником сыновей, научив их переносить на холст образы внутреннего мира, а также яркую природу окружающих гор. Затем братья прошли большой путь в поисках своего творчества.

Старший брат Аскер окончил Махачкалинское художественное училище, Художественную академию им. Сурикова, работал в мастерских Германии и Франции, организовывая свои персональные выставки в Европе, Японии, Турции, США. Был приглашен преподавателем в художественную школу в Лейпциге.

Сейчас Аскер Аскеров живет в Москве, работает преимущественно в стиле сюрреализма. Опытный художник стал хорошим наставником и учителем для младшего брата. Старший брат научил Рафитдина портретной живописи, тонкостям работы с масляными красками. Аскер помогал Рафитдину своими советами, организовывал выставки его картин за рубежом.

Cейчас Рафитдин Аскеров живет в Тюмени, он сотрудник МЧС. В свободное от службы время пишет картины на разнообразные темы. Животный и подводный мир, портреты, пейзажи и другие темы, перенесенные на холст рукой Рафитдина, раскрывают яркий внутренний мир и богатую творческую фантазию художника. Картины Рафитдина Аскерова выставляются в галереях Тюмени, Москвы и на его родине – в Дагестане. Известен художник и за рубежом, его произведения представлены в картинных галереях и частных собраниях Германии.

Посетители выставки "Радость" увидят работы, выполненные в разных техниках и стилях. Экспозиция открыта к посещению в часы работы Информационно-библиотечного центра для молодежи до 31 августа.

Вход на выставку свободный.