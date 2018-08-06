Транспортная карта "Школьник": инструкция к применению

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Проверить баланс электронных транспортных карт "Школьник" любым удобным способом могут владельцы карт и их родители, напоминает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Увидеть информацию об остатке средств на транспортной карте можно в билете, который выдается в автобусе, в терминалах пополнения транспортных карт АО "ТТС", на сайте oao-tts.ru либо отправив СМС на номер 8-922-480-06-87 c указанием номера карты в сообщении.

Пополнить баланс электронной карты с помощью наличного расчета можно только в терминалах пополнения транспортных карт АО "ТТС". Поступившие средства будут сразу зачислены на баланс карты. Банковские карты терминалы не принимают.

Удаленно пополнить карту можно с помощью банкомата самообслуживания Сбербанка, а также через Интернет, воспользовавшись сервисом Сбербанк-онлайн или в личном кабинете Запсибкомбанка. В обоих случаях пополнение происходит без комиссии.

Для фактического зачисления денежных средств на транспортную карту необходимо активировать (записать) баланс в терминалах пополнения транспортных карт АО "ТТС".

В период каникул, а также в случае отсутствия льготных поездок у школьника будет взиматься плата за проезд в размере установленного тарифа за разовую поездку, в 2018 году это 25 рублей.

С руководством по удаленному пополнению транспортной карты можно ознакомиться на сайте АО "ТТС".