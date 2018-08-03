Две с половиной тысячи абитуриентов первой волны зачисления стали студентами ТюмГУ

Фото z28.d.sdska.ru Фото z28.d.sdska.ru

Приказы о зачислении тех, кто успешно прошел вступительные испытания и предоставил оригиналы документов об образовании, подписал ректор ТюмГУ Валерий Фальков на заседании приемной комиссии 3 августа, сообщает вуз.

Ранее на бюджет в вуз в рамках приоритетного зачисления уже были приняты победители и призеры статусных олимпиад, абитуриенты по целевому приему и льготники (58 человек), а также те, кто дал согласие обучаться по договору (1 тыс. 116 человек).

По итогам сегодняшнего заседания приемной комиссии студентами-бюджетниками стали еще 1 тыс. 109 человек (662 поступили в головной вуз, 447 будут учиться в филиалах). На договорные места в ТюмГУ прошли 244 абитуриента.

На бюджет поступили абитуриенты с очень высокими баллами, в среднем 77,92. В прошлом году после первой волны зачисления этот показатель был на 2,5 ниже.

Чемпионами по величине среднего балла ЕГЭ стали будущие журналисты. Обучаться профессии будут ребята со средним баллом 90,86.

Высокие средние баллы у поступавших на таких направлениях подготовки социогуманитарного профиля, как "Лингвистика" (89,44), "Международные отношения" (88,67), "Филология" (87,71), "Экономика" (86), "Юриспруденция" (86). Многие абитуриенты хотят получить педагогическое образование: средний балл будущих учителей вырос как в Тюмени (с 78,67 в прошлом году до 82,67), так и в филиалах вуза в Тобольске и Ишиме (с 61 до 64,69 и с 62 до 62,94 соответственно).

С каждым годом растет интерес высокобалльников к IT и естественнонаучным направлениям. Средний балл абитуриентов, поступивших на "Компьютерную безопасность", составляет 81,72. Чуть меньше на "Биоинженерию и биоинформатику" – 81,22. Выбирают талантливые ребята также "Информационную безопасность" (80,82), "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" (80,93).

Высокий средний балл поступивших в ТюмГУ абитуриентов, а также стабильный интерес к вузу у победителей и призеров статусных школьных олимпиад говорят о том, что к выбору своей будущей профессии абитуриенты подходят осмысленно. Они знают, что образование, полученное в ведущих вузах, которые участвуют в проекте 5-100, гарантированно является качественным и востребованным у работодателей.

В общей сложности студентами ТюмГУ очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета уже стали 2 тыс. 527 человек. Из них 2 тыс. 80 будут получать высшее образование в Тюмени, остальные – в филиалах.

Зачисление на этом не заканчивается. Согласно правилам приема в вуз, первокурсники заняли 80% имеющихся бюджетных мест. Остальные абитуриенты будут зачислены во время следующего этапа зачисления, который состоится 8 августа.