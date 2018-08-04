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В Сочи нашли тело одного из детей, унесенных течением реки

Происшествия, 11:28 04 августа 2018

Фото РИА "Новости"

Спасатели Сочи обнаружили в реке тело одного из детей, которых 3 августа унесло течением реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. СУ СК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей. По сообщению мэрии, в поисках детей задействованы более 400 человек.

"Спасатели обнаружили тело подростка в реке Сочи", — сказали в пресс-службе ЮРПСО.

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# несчастный случай , Сочи

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