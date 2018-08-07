Юных тюменцев приглашают на конкурс "Моя ИТ- идея"

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Стартовал прием заявок на восьмой областной конкурс инновационных идей в сфере информационно-коммуникационных технологий "Моя IT-идея", сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Цель конкурса — повысить научный интерес подрастающего поколения к современным технологиям и IТ-сфере. К участию приглашают ребят от 6 до 14 лет.

Дети, обладая пытливым умом, могут легко ориентироваться в информационном пространстве и с легкостью осваивать современные технологии, что позволяет им генерировать совершенно новые идеи. За восемь лет проведения конкурса появлялось много креативных и практичных идей: платформы для доставки лунохода на Луну, прибор для записи снов, трость для незрячих, программу для закрепления знаний, карту шумового загрязнения города, мини-мусорную станцию, спортивно-развлекательный тренажер для кошек, будильник, встроенный в подушку, и умный фитнес-костюм.

Тема для конкурсных работ - расширение сферы применения, развитие и совершенствование компьютерной техники и программного обеспечения. Для участия необходимо предложить свою идею на заданную тему. Это может быть прототип, опытный образец, идея компьютерной программы или устройства.

Жюри будет оценивать представленные работы по следующим критериям:

- Инновационность;

- Оригинальность;

- Степень проработанности, исследовательская направленность и аргументация позиции автора;

- Потенциальная практическая ценность;

- Использование современных компьютерных технологий при подготовке презентации работы.

За каждый критерий участник может набрать максимум три балла. Участники трех лучших работ будут награждены на XI Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2018". Кроме того, все участники конкурса получать дипломы и памятные сувениры.

Узнать подробную информацию о конкурсе, ознакомиться с регламентом можно здесь.

Прием заявок продлится до 30 сентября 2018 года.