ТюмГУ подвел итоги первой волны зачисления абитуриентов

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Общий средний балл абитуриентов, поступающих в этом году в Тюменский государственный университет, составил 77,92 балла, что на 10 баллов выше, чем до участия вуза в программе "5-100", сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

По итогам первой волны зачисления студентами-бюджетниками стали 1 тыс. 109 человек, на договорные места зачислены 244 абитуриента. На бюджет поступили абитуриенты с очень высокими баллами, лидирующие позиции – у журналистов. Обучаться профессии здесь будут студенты со средним баллом 90,86.

ТюмГУ успешно конкурирует с московскими вузами за лучших студентов. Абитуриенты с высокими баллами выбирают тюменский университет по таким направлениям, как "Лингвистика" (средний балл 89,44), "Международные отношения" (88,67), "Филология" (87,71), "Экономика" (86), "Юриспруденция" (86).

С каждым годом растет интерес высокобалльников к IT и естественно-научным направлениям подготовки. Средний балл абитуриентов на "Компьютерной безопасности" составляет 81,72. На "Биоинженерии и биоинформатике" – 81,22. Выбирают талантливые ребята также "Информационную безопасность" (80,82), "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" (80,93).

Согласно правилам приема в вуз, первокурсники заняли 80% бюджетных мест. Остальные абитуриенты будут зачислены во время следующего этапа зачисления, который состоится 8 августа.