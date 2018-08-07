Трасса Сургут - Салехард - один из главных проектов "Сотрудничества", считает Александр Моор

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Автомагистраль Сургут - Салехард имеет огромное значение для развития экономики Тюменской области, Ямала и Югры. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Надым 7 августа.

Александр Моор и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов осмотрели с вертолета строящиеся участки автодороги в районе Надыма, в том числе мост через р. Надым "Победа".

"Автомобильная дорога Сургут - Салехард должна связать столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с федеральной сетью автодорог. Это долгожданный объект для жителей западной части Ямала. Некоторые участки дороги уже введены в эксплуатацию, остальные находятся в активной стадии строительства. Мы ставим перед собой цель ввести автомагистраль в эксплуатацию в 2021 году", - отметил Дмитрий Артюхов.

Врио губернатора Ямала поблагодарил Александра Моора за поддержку и выделение дополнительных средств на строительство дороги в рамках программы "Сотрудничество".

"Любая дорога - это жизнь, это развитие экономики и социальной сферы. Решение о строительстве автодороги Сургут - Салехард - мудрое и нужное жителям наших регионов. Я поддержал этот проект, потому что все люди должны иметь возможность быстро и безопасно передвигаться, независимо от того, в какой части страны они живут", - подчеркнул Александр Моор.

Новая автомагистраль, связывающая Ямал с большой землей, имеет огромное значение для развития межрегиональных экономических связей, добавил врио главы региона. Использование автомобильного транспорта позволит, например, снизить себестоимость доставляемых на Ямал продуктов питания от тюменских производителей.

"Строительство автодороги до Салехарда - один из главных проектов, реализуемых в рамках программы "Сотрудничество". В работе на объектах участвуют строители с Ямала и из Тюменской области. Тюменские заводы выполняют заказы по изготовлению конструкций для возведения мостов, которых очень много на всем протяжении дороги. Наша общая задача - завершить стройку как можно быстрее", - заявил Александр Моор.

Строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры позволяет создавать рабочие места для жителей Тюменской области, Югры и Ямала, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

"Наша компания активно работает во всех трех регионах, входящих в большую Тюменскую область. Входим мы и в число подрядчиков на строительстве дороги Сургут - Салехард. Впереди у нас - новые объекты. Сегодня идет обсуждение проекта строительства Северного широтного хода. Если такое решение будет принято, для его выполнения будут задействованы очень многие тюменские предприятия", - отметил Николай Руссу.

Евгений Бабенко