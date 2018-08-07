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В тюменские магазины поступили первые овощи нового урожая

Общество, 16:21 07 августа 2018

krimm.ru

Агрофирма "КРиММ" Упоровского района первой в регионе приступила к уборке ранних овощных культур открытого грунта.

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, в общей сложности убрано более 26 га. Общий валовый сбор составил больше одной тысячи тонн при урожайности порядка 440 ц/га. Большую долю составила уборка капусты — 980 тонн при урожайности более 500 ц/га.

Также неплохие первые результаты дает уборка свеклы. Всего с 3 га получено 116 тонн этого овоща. Таким образом, урожайность составила 387 ц/га.

Как отметил заместитель главы, председатель комитета по развитию АПК администрации района Александр Зоммер, это очень хороший показатель урожайности, особенно учитывая сложные погодные условия весной, из-за которых посевная кампания затянулась. Валовый сбор прочих овощей, в том числе салата, составил на сегодня 38 тонн при урожайности 95 ц/га.

К реализации отгружено уже более 100 тонн свежего продукта урожая 2018 года.

Борис Олейник

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# КРиММ , овощи , Упоровский район

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