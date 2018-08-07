Предприятия Тюмени и Тобольска поддержат акцию "Под флагом добра"

Фото ТГМЦ Фото ТГМЦ

Всероссийская благотворительная акция "Под флагом добра!" при поддержке СИБУРа пройдет в Тобольске 2 сентября, сообщает администрация города.

Матч на стадионе "Тобол" начнется в 16 часов. По традиции против команды тоболяков будет играть "Росич-Старко". Кроме матча и концерта на стадионе состоится гала-концерт участников у ТРЦ "Жемчужина Сибири". В рамках акции детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, будут вручены сертификаты на покупку лекарств и технических средств реабилитации.

В звездном футболе традиционно примут участие руководители предприятий, меценаты, предприниматели Тобольска и глава города Владимир Мазур. Градоначальник в своем блоге обратился к руководителям предприятий и организаций города с просьбой принять участие в благотворительной акции и внести пожертвование.

"Дружеский матч в поддержку детей, нуждающихся в помощи, уже стал доброй традицией нашего города, неотъемлемой частью его жизни. Уверен, что и в этом году никто не останется равнодушным и поддержку получат все: главные участники праздника - дети, и футбольные команды - участники акции", - говорится в обращении.

Глава города добавил, что Тобольск подключился к акции в 2012 году, за эти годы на благотворительный счет фонда собрано более 13,2 млн рублей для 202 маленьких жителей Тобольска и Тобольского района, которые нуждаются в средствах реабилитации и лечении.

Главный эксперт по связям с госорганами тобольской площадки СИБУРа Елена Бельская добавила, что реализация проекта седьмой год подряд – это подтверждение того, что акция прижилась в городе и не теряет актуальность.

"Это яркий показатель интеграции нескольких направлений – спорта, творчества и благотворительности крупных компаний и каждого социально ответственного человека", - сказала она.

Благотворительный фонд "Под флагом добра" создан в 2005 году по инициативе видных политических и общественных деятелей для оказания адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Среди направлений работы фонда - помощь тяжелобольным детям, социализация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, поддержка и развитие волонтерского движения.

Реквизиты для тех, готов принять участие в эстафете добра и перечислить средства, здесь.