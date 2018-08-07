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Стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре

Общество, 17:27 07 августа 2018

фото Минобрнауки России

Стартовал прием заявок на сдачу единого государственного экзамена в сентябрьские сроки. Документы необходимо подать до 20 августа в места регистрации, которые определены региональными органами управления образованием, сообщает Минобрнауки.

Экзамены в сентябрьские сроки будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам – математике базового уровня и русскому языку: 4 сентября – русский язык; 7 сентября – математика базового уровня; 15 сентября – русский язык и математика базового уровня.

Принять участие в сентябрьской сдаче ЕГЭ имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В текущем году единый государственный экзамен сдали около 730 тыс. человек.

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# ЕГЭ

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