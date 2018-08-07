В Тобольске стали оказывать медицинскую помощь пациентам нейрохирургического профиля

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Дефекты костей черепа при помощи современных имплантатов теперь устраняют в Тобольске. После завершения капитального ремонта в четырех отделениях хирургического корпуса областной клинической больницы №3, здесь организована медицинская помощь пациентам нейрохирургического профиля. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Больница, отмечено в сообщении, приобрела набор титановых пластин для закрытия дефектов свода черепа. Теперь жители Тобольска, а также Тобольского, Уватского и Вагайского районов, перенесшие в прошлом трепанацию черепа и имеющие посттрепанационный дефект, могут обратиться за специализированной помощью в ОКБ №3 города Тобольска. Ранее такие больные были вынуждены обращаться за медицинской помощью в областной центр. Теперь для них выделены несколько отдельных палат в отделении травматологии ОКБ №3 города Тобольска.

При наличии полиса ОМС для пациента эта операция будет бесплатной.

"В ходе такой операции сохраняется костный лоскут и благодаря этому не создаётся инвалидизирующий дефект свода черепа. При необходимости для пластики костного дефекта черепа применяются современные материалы", – рассказал врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Тихомиров, который выполняет костно-пластические трепанации.

Кроме этого, нейрохирурги ОКБ №3 стали оказывать и экстренную медицинскую помощь пациентам с черепно-мозговой травмой и геморрагическим инсультом. Нововведение, по оценке специалистов, продиктовано самой жизнью: в месяц в тобольскую клинику поступает от 12 до 20 пациентов с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести. Успешность реабилитации таких больных во многом обусловлена тем, насколько быстро им будет оказана экстренная и неотложная помощь.