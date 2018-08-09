В схемах движения маршрутов появится остановка "ЖК "Москва"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Городской общественный транспорт начнет обслуживать жилой комплекс "Москва" с 11 августа.

Как сообщает Тюменьгортранс, муниципальные маршруты № 52 Сквер им. Немцова – а/п Плеханово, № 79 Мкр. Восточный – а/п Плеханово, № 96 З-д медоборудования – а/п Плеханово продлеваются до нового конечного остановочного пункта ЖК "Москва". В схемах движения маршрутов появится промежуточная остановка "а/п Плеханово" в районе дома № 181 на ул. Интернациональной (в направлении дороги Обход Тюмени).

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.