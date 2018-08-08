В Тюмени обсудили вопросы аккредитации медицинских работников

Фото ТюмГМУ Фото ТюмГМУ

Первая дискуссионная площадка "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках национального форума здравоохранения открылась в Тюменском государственном медицинском университете, сообщает вуз.

Участие в дискуссии приняли представители аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения по Тюменской области, регионального департамента здравоохранения, а также преподаватели, научные сотрудники, студенты и выпускники ТюмГМУ и представители учреждений здравоохранения. Темой обсуждения стала аттестация и аккредитация в условиях непрерывного медицинского образования как целевой показатель качества оказания медицинской помощи населению.

"Второй год "Тюменское региональное медицинское общество" проводит аккредитацию для молодых врачей. Обучать должны профессионалы, а принимать в работу представители здравоохранения, которые постоянно работают на территории региона. Аттестация важна и для врача, и для пациента. Чем выше профессионализм и категория врача, тем лучше", - сказал председатель аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения РФ по Тюменской области, председатель правления ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество", вице-президент Национальной медицинской палаты, член Общественного совета Минздрава РФ Евгений Чесноков.

ТюмГМУ включился в систему государственной аккредитации летом 2016 года. Первыми процедуру аккредитации прошли выпускники стоматологического и фармацевтического факультетов. В 2018 году экзамен на профессиональную подготовку успешно выдержали выпускники четырех факультетов: лечебного, педиатрического, стоматологического и фармацевтического.

Проректор по перспективному развитию и непрерывному медицинскому образованию, директор Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ, главный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Тюменской области и УФО Ольга Фролова обозначила два ключевых направления диалога. Это система аккредитации и развитие непрерывного медицинского образования.

"Программы по первичной помощи, по онкологическим, кардиологическим заболеваниям не могут быть реализованы без подготовки специалистов. Надеемся, что вы выскажете свое мнение, как обеспечить систему здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами", - обратилась она к участникам.

На конференции отметили, что здравоохранение постепенно входит в систему аккредитации. С 2019 года в процедуру первичной специализированной аккредитации вступят ординаторы, а также врачи, которые прошли профессиональную переподготовку. С 2021 года аккредитацию будут проходить все медицинские и фармацевтические работники, а также средний медицинский персонал. К 2025 году процедуру пройдет все медицинское сообществ.

"Первая аккредитация прошла волнительно. В процессе подготовки, когда проходили тренировки в Симуляционном центре, изучали ситуационные задачи, было не так уж и страшно. Считаю, что аккредитация – хорошая подготовка для специалиста. Это не только проработка теста, но и решение реальных ситуационных задач. Уверена, аккредитация поможет быстро ориентироваться в дальнейшей профессиональной деятельности", - считает выпускница лечебного факультета 2018 года Ксения Сидоренко.

После получения сертификата о прохождении первичной аккредитации специалистов с 2016 года медицинские работники должны вступать в систему непрерывного медицинского образования и ежегодно получать 50 образовательных кредитов. Из них 36 – образовательные циклы, и 14 кредитов – это участие в конференциях и обучающие модули.

Формат площадки отличился от стандартной программы. В рамках дискуссии работали три группы: "Университет", "Департамент здравоохранения" и "Медицинское сообщество". Тренинговые площадки провели лидеры федерального проекта Министерства здравоохранения России "Бережливая поликлиника". Отметим, ТюмГМУ стал одним из девяти медицинских вузов России, в которых реализуется пилотный проект "Бережливая поликлиника". "Учебный центр бережливых технологий в здравоохранении" открыт в вузе на базе Института непрерывного профессионального развития.

"На тренинге мы разобрали достоинства и недостатки в подготовке кадров по трем группам. Сегодня мы интенсивно проработали вопрос подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь. Такой формат позволит развиваться и готовить специалистов, оказывающих качественную медицинскую помощь", - сказала доцент кафедры общественного здравоохранения Тюменского ГМУ Юлия Сергеевна Решетникова.

Самые актуальные вопросы площадки "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" будут осуждаться на базе медицинских и образовательных учреждений города Тюмени.