Отпускники и командировочные на выборах губернатора Тюменской области смогут проголосовать по месту временного пребывания

фото ЦИК России фото ЦИК России

Граждане Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа временно пребывающие вне места своей регистрации, смогут принять участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Это могут быть люди, находящиеся в отпуске, в деловой поездке, студенты-первокурсники, которые не успели прописаться по месту учебы.

Для этого им, как пояснили "Тюменской линии" в облизбиркоме, необходимо в период с 29 августа по 5 сентября (включительно) подать заявление в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей по месту временного пребывания.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Борис Олейник