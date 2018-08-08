Двухдневное штормовое предупреждение объявили в Тюмени

Штормовое предупреждение. Фото ИА "Тюменская линия" Штормовое предупреждение. Фото ИА "Тюменская линия"

Сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 16-21 метр в секунду прогнозирует Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на юге Тюменской области 9 августа.

10 августа днем синоптики обещают в регионе понижение температуры, местами сильные дожди, порывистый северо-западный ветер скоростью 16-21 метр в секунду.

О шторме и резком похолодании со ссылкой на Гидрометцентр сообщило управление МЧС по Тюменской области. В связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.

МЧС рекомендует жителям во избежание получения травм порывы ветра переждать непогоду в помещении. Если непогода застала на улице, нужно постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть, нельзя стоять под балконами, ни в коем случае не прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями - это не безопасно.

Не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия дома хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России "101" или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру "112".