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В тюменском музейном комплексе откроется бесплатная выставка татарской культуры

Общество, 19:37 08 августа 2018

Фото пресс-службы музейно-просветительского объединения

Бесплатная выставка "Бэйрам – реликвии и традиции" откроется в тюменском музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 августа. Экспозиция будет действовать в течение двух месяцев, сообщили в пресс-службе музейно-просветительского объединения.

Посетители смогут увидеть уникальные предметы, имеющие отношение к многовековой истории ислама и богатой культуре татарского народа. Одним из центральных экспонатов станет священная реликвия мусульман "Волос пророка Мухаммада". Ее появление в Тюменской области связывают с именем купца и мецената Нигматуллы хаджи Кармышакова-Сейдукова.

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# выставка , музей , мусульмане , татары

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