Тюменские пожарные-спасатели готовятся к соревнованиям

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Спасатели 25-го отряда федеральной противопожарной службы примут участие в областных соревнованиях на звание "Лучший караул пожарно-спасательного подразделения ФПС Тюменской области", проводимых в рамках Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества".

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, честь 25-го отряда будут защищать две команды: 93-й (Заводоуковск) и 143-й (Упорово) пожарно-спасательных частей. Подготовку к стартам за звание лучших пожарные начали около месяца назад. Тренируются они буквально ежедневно: оттачивают мастерство в подъёме по выдвижной лестнице, скоростном маневрировании на пожарном автомобиле, боевом развёртывании отделения на автоцистерне…

"Специальной площадки для проведения тренировок в отряде нет, поэтому мы договариваемся с руководителями местных предприятий и организаций, к примеру, на Заводоуковском элеваторе наши бойцы оттачивают мастерство по установке автоцистерны на водоём и подаче пожарного ствола. По предварительной договоренности выезжаем к коллегам в соседний Ялуторовский гарнизон, у которых есть учебная башня, рассказал начальник отряда Алексей Катков. – Тем не менее, мы надеемся только на хороший результат, настраиваем пожарных именно на командную игру, ведь зачитываться будет результат команды! Соревнования пройдут в начале сентября в Тюмени. Желаю нашим ребятам удачи".