Летающий кран покажут на авиашоу в Плеханово

xn--80aafy5bs.xn--p1ai xn--80aafy5bs.xn--p1ai

Самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26, "летающий кран" Ми-10К и новейший Ми-171А2 презентуют на авиашоу "В гостях у Utair" в Тюмени 18 августа. Мероприятие начнется в 11 часов на аэродроме Плеханово.

Компания Utair представит все классы вертолетов: их можно будет осмотреть на площадке, пообщаться с экипажем и увидеть маневры пилотов в воздухе, заверил перевозчик.

Посетители авиашоу увидят уникальные вертолеты: самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26, "летающий кран" Ми-10К и новейший Ми-171А2 — компания "ЮТэйр — вертолетные услуги" стала первым эксплуатантом этой машины в 2018 году.

Гостей ждут легкие многоцелевые вертолеты AS350/355, которые участвуют в телетрансляции самых громких спортивных соревнований в России и мире. Неизменным успехом у зрителей пользуется Ка-32, который выполняет сложнейшие строительно-монтажные работы на суше и в открытом море. Utair покажет легендарного "труженика неба" Ми-8, его модернизированную версию Ми-17 — в парке Utair работает 110 вертолетов такого типа.

Экипажи Ми-17, AS-355, Ми-26 продемонстрируют возможности своих машин — выполнят высадку спасателей на парашютах и тушение пожара.

В 2018 году авиашоу Utair пройдет в восьмой раз. Гостей ждет масштабная программа: показательные полеты на вертолетах и самолетах, выступление спортсменов-парашютистов и авиамоделистов. Гости смогут полетать над Тюменью на вертолете Ми-8 и самолете Ан-2.

Авиашоу проходит в аэропорту Плеханово, на территории которого действует особый режим. Utair просит соблюдать меры безопасности и не приносить с собой жидкости, гели и аэрозоли емкостью более 100 мл, алкогольные напитки, колющие и режущие предметы вне зависимости от их формы и размера.