В Тюмени пройдет фестиваль счастливых семей

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Фестиваль счастливых семей-2018 пройдет в Тюмени на базе отдыха "Авангард" (ул. Весёлая, 2) 25 августа, сообщает семейное добровольческое движение "Крылья".

Тюменские семьи поучаствуют в спортивных состязаниях, творческих мастер-классах, семейных конкурсах, сделают красивые снимки в живописном месте и получат подарки.

"Что такое семейный отдых в выходной день в 21 веке? Сходить в гости, выбраться в торговый центр, погулять в парке. Самые отважные отправляются на Базы отдыха, далеко и на все выходные за несколько десятков километров от города, в духоте и по трассе с большим движением. Не все готовы на такие эксперименты. Мы предлагаем тюменским семьям альтернативу: провести последнюю субботу этого лета в живописном месте, но при этом в черте города!", - отметила одна из организаторов фестиваля Наталья Ниязова.

В течение дня будут работать множество интересных площадок от детских развивающих центров нашего города, а также фотозоны, творческие мастер-классы, спортивные состязания, семейные конкурсы и дискотека под открытым небом.

Организаторы и партнеры проекта подготовили множество подарков для самых активных участников фестиваля. На территории базы отдыха будет спрятано несколько кладов со сладостями, сувенирами и другими сюрпризами. А в конце праздника семьи посадят дерево дружбы, которое станет символом добрых и счастливых семей.

Вход и на мероприятие и участие в фестивале бесплатное. Необходима регистрация по ссылке. Все зарегистрированные семьи получат презент от организаторов уже при входе на фестиваль.