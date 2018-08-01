Тюменские волонтеры с опытом помогут сшить книги для незрячих детей

Фото пресс-службы библиотеки им. Пушкина Фото пресс-службы библиотеки им. Пушкина

Волонтеры штаб-квартиры серебряных добровольцев помогут сделать тактильные книги для детей с нарушениями зрения. Мероприятие начнется в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) 15 августа в 12 часов.

Активисты 55+ освоят технику изготовления книг, познакомятся с особенностями изготовления героев-кукол, применят технику валяния из войлока, различные виды рукоделия, а также украсят обложки разнофактурной тесьмой и фурнитурой.

"Тактильные книги незаменимы для детей, которые познают мир пальцами. Я увлекаюсь шитьем, вязанием, но никогда не применяла свои навыки в таком серьезном деле. Я рада, что могу оказать посильную помощь в подобных социальных проектах", – считает серебряный волонтер Ирина Алексеевна.

Напомним, проект "Штаб-квартира серебряных добровольцев" реализует Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

В 2017 году благодаря инновационной деятельности проекта Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию серебряного добровольчества, а Областной геронтологический центр получил официальный статус координатора направления серебряного добровольчества в регионе. В 2018 году проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров серебряного волонтерства.

Получить более подробную информацию о деятельности ресурсного центра можно на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" и на сайте, а также по телефону 51-77-05.