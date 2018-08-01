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Новая программа "Посади дерево" поможет тюменцам озеленить свои дворы

Общество, 18:14 10 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Озеленить территорию у дома, выбрав породы деревьев и получив консультацию специалистов, смогут горожане благодаря новой программе "Посади дерево". Порядок предоставления субсидий на выполнение работ по посадке зеленых насаждений во дворах утвердила администрация Тюмени.

"Это отличная, совершенно новая программа, она синхронизирована с другими городскими программами и предназначена для территорий, которые не попали в программу благоустройства на предстоящие четыре года, - пояснил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов. - Это могут быть дворы в хорошем состоянии, не требующие комплексного обустройства, рядом с достаточно новыми домами, которые не планируется сносить, и где не хватает деревьев".

Тюменцам предлагают сделать пять шагов. Первый связан с созывом общего собрания собственников, которые должны принять решение об участии в программе, а также о готовности посадить деревья и ухаживать за ними.

"Было бы хорошо, если бы каждый из жильцов вышел и помог сажать деревья. Это важно, поскольку в посадке саженцев будут участвовать специалисты, которые расскажут и покажут, как правильно это делать, а также пояснят, как ухаживать за насаждениями", - сказал Павел Перевалов.

Второй шаг - подача заявок на получение субсидий - задача управляющей компании, ТСЖ или лица, которое занимается управлением домом по договору с собственниками помещений. Они же будут получателями субсидий. Заявки подаются в управление экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени (ул. Урицкого,28). Перечень необходимых документов здесь.

Третий шаг - обследование территории. Специалисты вместе с жильцами определят необходимое для посадки количество деревьев и их породы.

Четвертый шаг - посадка саженцев. Пятый предусматривает уход за растениями, которым будут заниматься жильцы.

По словам заместителя главы администрации, дополнительных расходов в связи с озеленением территории и последующем уходом за деревьями у горожан не возникнет.

Ожидается, что в 2018 году будет высажено около 100 деревьев. Подать заявку нужно до 1 октября.

В последующие годы последний срок подачи заявки - 1 апреля. Планируется, что количество высаженных деревьев многократно увеличится.

Татьяна Ковалева

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# благоустройство дворов , озеленение

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