Врачи "Медицинского города" помогают не только вылечить заболевание, но и сохранить уверенность в себе

фото: «Медицинский город» фото: «Медицинский город»

Сразу две злокачественные опухоли развивались в организме женщины, которая год назад обратилась в "Медицинский город". Врачи диагностировали у пациентки рак молочной железы и рак яичников.

Оказалось, что это наследственная форма заболевания. Молекулярно-генетическое тестирование, которое выполнили специалисты Медгорода, выявило мутацию в генах.

На первом этапе лечения пациентки врачи провели хирургическое вмешательство по поводу рака яичников. Далее специалисты провели несколько курсов химиотерапии, благодаря которой опухоль практически исчезла. На третьем этапе хирурги выполнили двустороннее удаление молочных желез. Операцию проводил заведующий первым онкологическим отделением ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Олег Николаевич Царёв.

"Пациентка была настроена не только на то, чтобы удалить больные молочные железы. Ее заботила и эстетическая сторона вопроса. Одномоментно с удалением молочных желез мы провели первый этап реконструкции - установили экспандеры. Это специальные расширители, они позволяют сформировать донорское место. Сегодня мы смоделировали форму молочной железы и установили постоянные имплантаты", - прокомментировал врач.

Хирург отметил, что операция прошла успешно. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей и хорошо себя чувствует. Через полгода пациентке проведут завершающий этап лечения.

По мировой статистике, рак молочной железы занимает лидирующие позиции. В Тюменской области за 2017 год было выявлено 679 случаев рака молочной железы, из них 71,5% – на ранней стадии.

Специалисты "Медицинского города" рекомендуют регулярно проходить профилактические обследования, сообщает пресс-служба медучреждения.