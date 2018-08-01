Более четырех тысяч экстремалов пробежали "Стальной характер" в Тюмени

"Стальной характер". Фото организаторов "Стальной характер". Фото организаторов

Экстремальный забег "Стальной характер" состоялся в Тюмени. В этом году он прошел в уникальном формате. Участники могли выбрать протяженность трассы, бежать индивидуально или с командой, попробовать себя в категории "Любители" или "Профессионалы". Профи бежали 10 км с 25 испытаниями и фиксацией времени. Лучшие в этой категории получили денежные призы – от 50 до 5 тыс. рублей.

Победителям на преодоление трассы понадобилось меньше часа. Поразительная ситуация сложилась в итоговой таблице у мужчин. Валерий Чебруков отстал от лидера забега на каких-то 0,2 сек. Первое место со временем 43 мин 46,8 сек занял Иван Дегтярев. Третьим стал Сергей Севрюгин. У женщин быстрее всех оказалась Нигина Тухтаева, у которой забег занял 49 мин 19 сек. Второе место у Марии Козар. Третье место заняла Дарья Линова.

"В Тюмени проект реализуется с 2014 года. Когда мы начали его, не думали о масштабах, но в первый же год без особой рекламы собрали 700 участников. Стало понятно, что людям нравится такой формат, он востребован, он заряжает. В 2017 году мы впервые вышли на федеральный уровень – проект был организован в 6 регионах, в нем приняли участие около десяти тысяч человек. Сегодняшнее мероприятие – девятый старт в этом году. Более пятнадцати тысяч человек уже приняли участие, но впереди у нас забеги в Перми и Нижнем Новгороде, поэтому можно с уверенностью сказать, что нам удастся достичь показателя в двадцать тысяч участников", - отметил куратор "Стального характера" депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

Участие в тюменском забеге приняли более 4 тыс. человек. В их числе были замечены и профессиональные спортсмены, в том числе ледолаз Николай Кузовлев. Команды, придумывая названия, проявляли немалую смекалку – на трассу выходили и "Стальные котики", и "Мамонты", и "Крепкие орешки", и "Офисный планктон", и даже "Слоники особого назначения". Конечно, подавляющее большинство составили тюменцы. Но кроме местных экстремалов, пробовать свои силы на трассе в "Жемчужине Сибири" приехали тоболяки, северяне, курганцы, свердловчане, москвичи, уфимцы и даже граждане Казахстана. География участников насчитывает 27 городов.

Самому молодому экстремалу, в силу того, что действует возрастной ценз, – 18 лет. Самому опытному – 64 года. Возраст для Виктора Жмурко не помеха. Нынешний "Стальной характер" – четвертый в его послужном списке. Вместе с командой он преодолевал себя на экстремальной трассе не только летом, но и участвовал в зимнем забеге, проходившем в этом году.

"Сам проект очень оригинальный, дает возможность проверить себя. Наша команда бежала уже в четвертый раз. Держимся очень дружно. К забегу готовились, трижды в неделю тренировались на набережной. Сегодня бежали вместе со своим тренером. Всегда помогаем друг другу, поддерживаем, преодолеваем все препятствия вместе. Лично для меня самое сложное – прыжок в воду с четырехметровой высоты", - признался Виктор Жмурко.

Наряду с водными испытаниями, участников забега по традиции ждала непростая трасса: любителям экстрима предстояло окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, взобраться на стену, прыгнуть с большой высоты, бежать, идти, ползти, тащить за собой товарищей по команде или просто случайных попутчиков, которых оставят силы. Профессионалам и вовсе пришлось преодолевать дистанцию под дождем, будто сама природа проверяла их на прочность.

В любительских забегах на пять километров было много новичков. Задачи обогнать всех и победить многие команды перед собой не ставили. Главная цель экстремального забега – пройти все испытания, проверить себя, побороть страхи и обзавестись новыми друзьями.

В Тюменской области проект "Стальной характер" является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства региона.

Лина Орлова