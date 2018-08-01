Четверо туристов в горах Алтая запросили помощь

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Сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров, сообщает Интерфакс со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.

"На месте стоянки тургруппы резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Туристы замерзают, самостоятельно спуститься с горы не могут. Со слов туристов известно, что все четверо мужчин из Кемерово", - говорится в сообщении.

Тургруппа смогла сообщить о своем бедственном положении по спутниковому телефону. "Экстренно помочь туристам не позволяет погода - в горах дождь, переходящий в снег, и сильный ветер", - отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, пеший путь до группы даже при благоприятной погоде займет у спасателей не менее трех суток, а в настоящее время подобное восхождение вообще невозможно, поскольку скальная порода обледенела, и ветер до 20 м/с не прекращается.

"Если погода в горах нормализуется, вылет вертолета мы можем планировать не ранее утра 13 августа", - цитирует пресс-служба старшего оперативного дежурного Сибирского регионального центра МЧС Александра Боровицкого.

Все меры, которые возможно предпринять экстренно, предприняты. К эвакуации готовы и техника и спасатели, но ситуация для спасательной операции в настоящее время крайне неблагоприятна, - цитирует пресс-служба Боровицкого. - Туристам необходимо держаться. Они находятся на постоянной связи с сезонным спасательным постом, который находится у подножия горы, и получают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях .

В ближайшее время вертолет МЧС из Красноярска будет передислоцирован максимально близко к месту происшествия - это либо Новосибирск, либо Кемерово, чтобы при малейшем улучшении погоды обеспечить эвакуацию.