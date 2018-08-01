Высокотехнологичные методы лечения тобольских врачей оценили по заслугам

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Кубок и грамоту за эффективное оказание медицинской помощи пациентам с инсультом по итогам 2017 вручили коллективу первичного сосудистого отделения Областной больницы № 3 (Тобольск).

При определении лучшего отделения учитывалось несколько показателей, в том числе применение высокотехнологичных методов лечения и внедрение новых технологий.

Так, на протяжении пяти лет, с момента открытия в 2012 году, в первичном сосудистом отделении в Тобольске пациентам с ишемическим инсультом проводится тромболитическая терапия - растворение тромба при помощи специальных препаратов. Этот высокотехнологичный вид лечения в разы увеличивает шансы спасти пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, вернуть его к нормальной жизни.

Так же в 2017 году тобольские врачи внедрили новую технологию лечения инсульта – тромбоэкстракцию (эндоваскулярные хирурги под рентгенконтролем извлекают тромб из русла пораженного сосуда головного мозга).

Помимо оказания экстренной помощи, специалисты сосудистого центра проводят реабилитационные мероприятия больным с инсультом уже в первые сутки пребывания в стационаре, сообщает пресс-служба ОКБ№ 3.