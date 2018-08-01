Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов обсудят за круглым столом

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий. О мерах, направленных на повышение доступности медицинской помощи в муниципальных медицинских автономных учреждениях города Тюмени" начнется в Тюмени в городской поликлинике № 12 в 15 часов 15 августа.

Как сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени, на встрече будут обсуждаться вопросы повышения качества жизни граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями.

В работе примут участие специалисты департамента здравоохранения города, руководители медико-социальных отделений городских поликлиник, представители Тюменского отделения ООО "Всероссийское общество инвалидов", ТОО ООИ "Всероссийское общество слепых", ТРО ОООИ "Всероссийское общество глухих", Тюменская городская общественная организация инвалидов по онкологическому заболеванию "Забота". Также на мероприятие приглашены руководители управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района и ГУ-ТРО ФСС РФ.