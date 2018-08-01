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Заводоуковские и упоровские фермеры приобрели породистых коров из Германии

Экономика, 12:07 13 августа 2018

Фото: www.phototyumen.ru

Партию коров голштинской породы получили животноводы Заводоуковского городского округа и Упоровского района.

Как сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, 296 коров из Германии поступили в адрес ООО "Сосновка", которое специализируется на разведение молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока.

Новоселы под контролем ветеринарных специалистов будут проходить месячный карантин, который является дополнительной гарантией от заноса в регион заразных болезней животных из иностранных государств.

Голштинская порода коров относится к молочному направлению и является самой распространенной породой молочного скота в мире. Коровы именно голштинской породы ставят рекорды по общему объему производимого молока.

Голштинский скот со времен Средневековья экспортировался во все европейские страны, участвуя в улучшении местных пород коров. Фактически про все сегодняшние молочные породы коров можно смело сказать, что они были голштинизированы в то или иное время.

На производстве молока в настоящее время специализируются многие хозяйства Тюменской области.

Лучшими породами коров молочной направленности в России признаны айрширская, черная пестрая, голштинская, ярославская, голландская, холмогорская, джерсейская.

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# животноводство , Заводоуковск , Упоровский район

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