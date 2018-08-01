Александр Моор: знак качества "Тюменская марка" должны получить лучшие

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор выступил с видеообращением к будущим участникам, народным экспертам конкурса среди малого и среднего предпринимательства "Тюменска ямарка-2018", а также ко всем жителям региона. Он призвал тюменцев быть вовлеченными в мероприятие, которое призвано определить лучшие местные компании.

"Конкурс "Тюменская марка" проводится для малого и среднего бизнеса уже 15 лет, и каждый год приносит в него что-то новое. Он меняется благодаря участникам, которые регулярно представляют востребованную продукцию. Его изменяют жители: они пристально оценивают производство, товары и высказывают свои пожелания. На него влияет развитие экономики региона, которая требует от бизнеса постоянной модернизации и новых идей", - отметил Александр Моор.

Врио губернатора Тюменской области обратил внимание, что выставка "Тюменская марка" состоится в октябре, но подготовка к ней идет уже сейчас. И включиться в эту работу могут все тюменцы.

"Знак качества областной столицы должны получить только лучшие. Давайте поддержим этот конкурс и все вместе определим достойную тюменскую марку", - подытожил руководитель региона.

Конкурс "Тюменская марка" официально стартовал 9 августа. Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых отметил, что конкурс проводится для успешной презентации продукции лучших предприятий областной столицы и привлечения активных жителей в качестве "народных экспертов" для выставления оценок компаниям-участникам.

С 10 августа стартовала регистрация участников конкурса и народных экспертов. Она продлится до 7 сентября. Победители конкурса "Тюменская марка" получат бесплатный пакет рекламных продуктов на телевидении и в Интернете. Для жителей в ходе проведения конкурса будут разыграны десятки призов. Главным событием станет выставка "Тюменская марка", которая состоится 26-27 октября. Ожидается, что в этом году ее посетят более десяти тысяч человек.

"Тюменская марка" – ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса города Тюмени. Проводится для содействия развитию субъектов предпринимательства на территории города Тюмени, пропаганды предпринимательской деятельности, выявления, популяризации и поощрения лучших предприятий, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города Тюмени.