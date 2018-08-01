Выставка Нины Дятловой "Больше чем игрушка" открылась в Нижнетавдинском районе

Фото Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Фото Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

В историко-краеведческом центре 10 августа открылась Персональная выставка Нины Дятловой "Больше чем игрушка" открылась в Нижнетавдинском районе в историко-краеведческом центре.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, талантливая землячка, а родом она из д. Канаш, представила веселых, грустных, озорных кукол. Они созданы с использованием разных материалов – паперклея, текстиля, пластика, папье-маше, бумаги.

На мастер-классе по лепке куклы из пластилина гости учились смешивать цвета, придавать куклам любую позу и объем. Хороший помощник в этом виде рукоделия – смятая фольга, с ее использованием лепка головы куклы проходила легче и быстрее. Кроме того, использование смятой фольги позволяет быстро нарастить нужный объем для тела куклы. Для лучшей прорисовки деталей маленького размера пользовались зубочисткой. Сначала вылепили кукольную голову, затем сделали кукле ручки и ножки, а вот лепка кистей и рук кукол требовала особо тщательного и детального подхода и лепили их по отдельности, а затем прикрепляли к туловищу куклы. У каждого получилась своя уникальная кукла с неповторимым характером.