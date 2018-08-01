В Онохинской школе открылось отделение дошкольного образования

Фото пресс-службы Тюменского района Фото пресс-службы Тюменского района

Тридцать малышей получили места в отделении дошкольного образования, которое открылось в Онохинской школе (филиале Червишевской школы) 11 августа.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюменского района, этого события с нетерпением ждали родители: население Онохино растет каждый год, имеющийся детский сад с наплывом детей уже не справлялся. Администрация Тюменского района приняла решение создать дошкольное отделение при школе, нужен был только ремонт помещений. Средства выделил областной бюджет. Отремонтировали входную группу, приемную, оборудовали спальню на 30 мест, буфет, два санузла - для персонала и детей.

Разрезать символическую красную ленточку онохинцы пригласили главу Тюменского района Светлану Иванову, председателя районной думы Валентина Клименко и главу Онохинского МО Алексея Корсакова.

После завершения торжественной части для родителей и гостей провели экскурсию по помещениям. Директор Червишевской школы и непосредственный руководитель отделения дошкольного образования в с. Онохино Татьяна Придорогина продемонстрировала проведенную работу, полностью укомплектованные группы и готовность отделения к принятию детей.