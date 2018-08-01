Предпринимателей приглашают на космический интенсив

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Бесплатный интенсив для предпринимателей состоится в Тюмени 17 августа. Эксперты тюменского технопарка и федерального спутникового оператора связи "Искра" расскажут, как масштабировать бизнес с помощью космических технологий и улучшить экономические показатели при поддержке региональных ведомств.

Как сообщают организаторы, об актуальных мерах господдержки для предприятий малого и среднего бизнеса расскажут представители тюменского технопарка. Особое внимание - инноваторам и тем, кто только планирует начать работу над новыми продуктами и услугами, не имеющими аналогов на рынке. Налоговые льготы, субсидии и гранты, выход на крупных заказчиков, социальные офисы, специализированные курсы и бесплатное участие в бизнес-мероприятиях – как получить эти бонусы, узнают участники интенсива.

Рассказом о том, как устроен рынок космической связи в России, встречу продолжат эксперты крупнейшего спутникового телеком-оператора "Искра". Представители компании объяснят, как предпринимателям пополнить свою продуктовую линейку спутниковыми услугами и оборудованием для B2B и B2G. "Спутник дает возможность вести бизнес, пользоваться современными IoT-решениями и быть на связи с миром в любой точке Земли, - рассказал директор направления связи "Искры" Андрей Долженко. – Это открывает широкий спектр возможностей для компаний, которые развивают бизнес вдали от крупных городов: добывающих, геологоразведочных, лесозаготовительных, рыболовецких, туристических и многих других. Если вашему бизнесу интересны эти целевые аудитории, мы ждем вас в числе участников интенсива".

Для участия в партнерской программе оператора представителям малого и среднего бизнеса не потребуется никаких финансовых вложений или специальных технических знаний. "Мы предлагаем партнерам из совершенно разных сфер добавить спутниковую связь в свой продуктовый портфель, при этом все вопросы, связанные с оказанием услуг, доставкой продуктов и технической поддержкой полностью берем на себя", – отметил Андрей Долженко.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте мероприятия.