Тюменские дзюдоисты выступят в Минске

Фото voindao.ru Фото voindao.ru

Пять спортсменов Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" выступят на Открытом турнире Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Он состоится в Минске (Беларусь) 18 и 19 августа.

Как сообщает пресс-служб центра, в самой тяжелой весовой категории более 100 кг за награду будет бороться Мастер спорта международного класса Никита Дибрин. Отметим, что в прошлом году Никита был бронзовым призером данных состязаний. Мастера спорта Андраник Курдян и Иван Черных представят категорию до 66 кг, Имранбек Габасов выйдет на татами в весе до 73 кг и Иван Мариненков – до 90 кг.

Всего для участия в турнире заявлены 430 спортсменов из 41 страны мира.

Начало соревнований в 10 часов ежедневно. Онлайн-результаты здесь и здесь.