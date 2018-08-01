Электронная регистратура начала работать в детской поликлинике ОКБ № 2 в Тюмени

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Работа системы "Электронная регистратура" налажена после ремонта в детской поликлинике Областной клинической больницы № 2 в Тюмени , сообщает областной департамент здравоохранения.

Ремонт длился три недели, и все это время больница продолжала работать. Раньше регистратура располагалась непосредственно у входа в поликлинику. Это было неудобно: посетители были вынуждены, стоя в одежде, общаться с регистраторами.

Теперь на этом месте обустроили колясочную и гардероб. Новую регистратуру разместили поблизости и сделали ее максимально комфортной. Сейчас она больше напоминает уютный офис: отдельные зоны для приема, мягкие диваны и банкетки для ожидающих, электронное табло. Благодаря электронной очереди у посетителей не возникает вопроса, кто следующий идет к регистратору или в кабинет врача.

Регистратор занимается только общением с родителями маленьких пациентов. Он не отвлекается на поиск карточки и телефонные звонки – этим занимается дежурный администратор. Справочная стойка находится рядом с регистратурой, обратившись к администратору, посетители могут получить необходимую информацию о специалистах и времени приема. Современные технологии приходят на помощь и при записи на прием к врачу. Сделать это можно несколькими способами - через городской колл-центр, инфоматы, мобильное приложение, Интернет.

На маленьких пациентов со стен теперь смотрят герои любимых мультфильмов, а самыми притягательными для мальчишек и девчонок стали оригинальное панно с развивающими заданиями: они помогают снизить волнение перед посещением доктора. Настроение юным тюменцам поднимают и новые яркие диваны и столики. Их установили, чтобы скрасить детворе время ожидания приема просмотром мультфильмов.

"Сегодня внешнему виду медицинских организаций и внедрению в работу современных информационных технологий уделяется самое пристальное внимание. Все направлено на то, чтобы медицинская помощь оказывалась качественно, своевременно и в комфортных условиях. Переформатирование технологических процессов позволит нам избавиться от очередей и сократить время ожидания пациентов у двери кабинета", - отмечает заведующая отделением оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях детской поликлиники ОКБ № 2 Юлия Быстрова.

Детская поликлиника ОКБ № 2 обслуживает более 14 тыс. приписного населения, а консультативную помощь здесь получают юные жители всего региона. В день к врачам обращаются до 600 пациентов.