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Тюменские студенты претендуют на стипендию фонда имени Вернадского

Общество, 10:47 15 августа 2018

фото https://www.tyuiu.ru

Восемь лучших студентов ТюмГУ и опорного вуза рекомендованы к участию в следующем туре конкурса на получение стипендии Фонда имени Вернадского, сообщает ТИУ.

Список студентов здесь. Студентов ожидает второй этап конкурса, где их заявки оценит центральная конкурсная комиссия. Обладатели стипендии Фонда имени Вернадского будут получать ежемесячную денежную выплату в течение грядущего учебного года.

К конкурсу Фонда имени Вернадского допускают студентов очной формы обучения программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Необходимым условием для участников является наличие научных, прикладных исследований в области устойчивого развития, практического решения задач экологического образования, экологического просвещения, экологической культуры и актуальных вопросов развития и совершенствования топливно-энергетического комплекса России.

По словам директора департамента внеучебной деятельности Дмитрия Новицкого, региональная отборочная комиссия получила 12 заявок на участие в конкурсе, 10 из которых принадлежали студентам опорного вуза. Комиссия обращала внимание на соблюдение участниками положения о стипендиях Фонда, количество научных публикаций каждого претендента, а также средний балл успеваемости.

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# гранты , конкурс , ТИУ , ТюмГУ , фонд Вернадского

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