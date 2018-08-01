Тюменец выплатит ущерб ребенку-инвалиду за травмы в ДТП

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. рублей взыскали в пользу ребенка-инвалида судебные приставы в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Исполнительное производство о взыскании 210 тыс. рублей ущерба, причиненного в результате ДТП, было возбуждено в Ишимском межрайонном отделе судебных приставов. Виновным в дорожной аварии был признан 65-летний житель Тюмени, суд обязал его возместить причиненный ущерб пострадавшему ребенку-инвалиду.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, гражданин не спешил его исполнять. В качестве обеспечительной меры были наложены аресты на счета должника, также арест на автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате предпринятых мер, вся сумма была взыскана в полном объеме, включая исполнительский сбор. Деньги направлены на счет родителей ребенка.