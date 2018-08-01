  • 15 августа 201815.08.2018среда
  • USD66,7535
    EUR76,2325
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Тюменец выплатит ущерб ребенку-инвалиду за травмы в ДТП

Происшествия, 13:43 15 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. рублей взыскали в пользу ребенка-инвалида судебные приставы в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Исполнительное производство о взыскании 210 тыс. рублей ущерба, причиненного в результате ДТП, было возбуждено в Ишимском межрайонном отделе судебных приставов. Виновным в дорожной аварии был признан 65-летний житель Тюмени, суд обязал его возместить причиненный ущерб пострадавшему ребенку-инвалиду.

Получив постановление о возбуждении исполнительного производства, гражданин не спешил его исполнять. В качестве обеспечительной меры были наложены аресты на счета должника, также арест на автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате предпринятых мер, вся сумма была взыскана в полном объеме, включая исполнительский сбор. Деньги направлены на счет родителей ребенка.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , судебные приставы , ущерб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:38 15.08.2018Житель Тюменской области грозился зарезать сына
13:43 15.08.2018Тюменец выплатит ущерб ребенку-инвалиду за травмы в ДТП
12:27 15.08.2018В Тюмени машину проткнуло отбойником, водитель погиб
11:43 15.08.2018Жительнице Тобольска грозит двадцать лет тюрьмы за сбыт наркотиков