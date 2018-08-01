Сеанс одновременной игры в шахматы прошел в Ярково

фото администрации Ярковского района фото администрации Ярковского района

Сеанс одновременной игры в шахматы прошел в Ярково. Три сеансера – В. Горянский, В. Прядко и С. Иванов – играли со всеми желающими одновременно на 18 досках, сообщает администрация Ярковского района.

Итог сеанса – 2,5:15,5 в пользу сеансеров. Победу над ветеранами одержали юные шахматисты ШК "Дебют" К. Максимов и А. Тульметов, Г. Паничкин сыграл вничью. Им и вручены главные призы. Остальные участники получили сладкие призы.