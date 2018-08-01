"Премия МИРа" достанется тюменцам за добрые дела

Фото www.tyumen-city.ru Фото www.tyumen-city.ru

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в "Премии МИРа", которая вручается гражданам России за добрые дела.

Как сообщает Общероссийская молодежная общественная организация "МИР", за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества участников наградят в ноябре 2018 года.

"Премия МИРа" присуждается в восьми номинациях: "Добрые новости" – представителям СМИ и блогерам; "Постоянное движение вперед" – лидерам благотворительных и общественных объединений; "Здравая инициатива" – за популяризацию или создание проектов, направленных на улучшение качества жизни;

"Экологическая ответственность" – людям, реализующим проекты в сфере защиты экологии страны; "#Вопреки" – гражданам с особыми потребностями, которые занимают активную общественную позицию; "Подвиг" – людям, совершившим благородные поступки.

Премия в номинации "Добрый коллектив" присуждается командам коммерческих компаний, участвующим в волонтерском движении, "Народная премия" – обладателям наибольшего количества голосов от пользователей в сети Инернет.

Заявки на участие принимаютя до 12 сентября 2018 года на сайте премиямира.мы-мир.рф.