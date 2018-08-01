Более двухсот талантливых абитуриентов поступили в ТюмГУ

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Более 200 талантливых абитуриентов зачислены на 1 курс бакалавриата и специалитета. В том числе 27 победителей и призеров предметных олимпиад для школьников, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В зависимости от уровня и значимости интеллектуальных состязаний некоторые абитуриенты были зачислены в вуз без вступительных испытаний. Это победители и призеры таких статусных олимпиад, как олимпиада СПбГУ по журналистике, открытая олимпиада СФО "Будущее Сибири" по химии, Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию и многие другие.

Другая часть талантливых абитуриентов – победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и заключительного этапа Межрегиональной многопрофильной олимпиады "Менделеев" – получили за достижения по 10 баллов к общей сумме ЕГЭ, что повлияло на их места в рейтинге. Также среди талантов 14 человек имеют в своем арсенале 100-балльные результаты ЕГЭ.

Самые качественные абитуриенты по этому показателю собрались в Школе перспективных исследований и Институте социально-гуманитарных наук, куда были зачислены сразу по четыре 100-балльника.

Более сотни абитуриентов университета предъявили удостоверения обладателей золотого значка ГТО.