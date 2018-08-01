Авто-Fest "Для всех, кто любит драйв" пройдет в ДК "Водник"

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Авто-Fest "Для всех, кто любит драйв" начнется в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) 18 июля в 18 часов, сообщает администрация Тюмени.

Дом культуры "Водник" приглашает всех отметить День рождения Тюменской области тематическим авто-фестом, где каждый сможет стать участником интерактивной развлекательной программы, сфотографироваться на самом настоящем байке, выиграть скидку на обучение в автошколе или сертификат от автомагазина.

Вход свободный. Без возрастных ограничений.