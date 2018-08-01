Тюменская поликлиника № 12 стала доступна для особых людей

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Поликлинике № 12 после капитального ремонта стала доступна для маломобильных групп населения.

Об этом рассказала главный врач учреждения Наталия Путина на круглом столе, посвященном повышению качества жизни пожилых людей и оказанию квалифицированной медпомощи людям с ограниченными возможностями. В нем приняли участие представители медицинских и общественных организаций, специалисты социальной защиты населения и фонда социального страхования.

"У нас появился пандус, мы были практически единственными из лечебных учреждений в городе, где его не было. Обновили все кнопки вызова персонала, у нас появился сурдопереводчик – специальный планшет, благодаря которому наш регистратор может вести диалог с людьми с ограниченными возможностями слуха. Кроме того, в коридорах сделали поручни для того, чтобы маломобильным пациентам было комфортно передвигаться", – пояснила она.

Появился и дневной стационар, который раньше находился на территории детской поликлиники, а также отделение неотложной помощи. Кроме того, поликлиника получила лицензию по геронтологии. Это значит, что в расписании работы специалистов есть врач, который оказывает специализированную помощь пожилым пациентам. Их в поликлинике наблюдается более четырех тысяч человек.

"Мы хотим рассказать о своем опыте работы с этой категорией пациентов и услышать советы, как нам ее улучшить", – добавила Наталия Путина.

Председатель комитета по развитию и организации медицинской помощи департамента здравоохранения администрации Тюмени Ольга Андреева отметила, что подобные круглые столы необходимы.

"Они проводятся для того, чтобы рассказать о новых возможностях в организации медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования. Одна из наших задач – ознакомить вас с теми изменениями, которые произошли в законодательстве. Сейчас очень активно обсуждается вопрос оказания медпомощи старшему поколению, есть соответствующая программа и введена специальность врача-гериатра", – сказала она.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", в работе совещания также принял участие депутат Тюменской областной думы, координатор проекта "Единая страна – доступная среда" Владимир Столяров. Он отметил, что медицинские работники – это особая категория людей, способная сострадать и сопереживать пациентам.

"И очень здорово, когда создаются хорошие условия для оказания медицинской помощи в наших поликлиниках, куда приходят больные поправить свое здоровье", - сказал он и поблагодарил медицинских работников за их нужный ежедневный труд.