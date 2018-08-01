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Ямальский шаман Сэр Тадебя внесен в сказочную карту России

Общество, 17:00 16 августа 2018

фото Сказочная карта России во Вконтакте

Туристские бренды Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа – шаман Сэр Тадебя и девушка Сихиртя внесены в сказочную карту России. Церемония состоялась в Тазовском в рамках районного фольклорного фестиваля, посвященного Международному дню коренных народов мира, сообщает правительство ЯНАО.

Сказочная карта России – это всероссийский культурно-туристический проект, который реализуется с ноября 2010 года. Он направлен на развитие внутреннего туризма. Предполагается, что фольклор народов России будет способствовать продвижению достопримечательностей регионов страны.

Ранее на сказочную карту был нанесен другой известный персонаж автономного округа – Ямал Ири. Кроме того, в перечень главных сказочных героев России входят: Дед Мороз из Вологодской области, Добрыня Никитич из Рязанской области, Баба Яга из Ярославской области, Соловей-разбойник из Курской области и другие всем известные фольклорные персонажи.

Подробная информация о проекте представлена на странице проекта в социально сети "ВКонтакте".

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# карта сказок России , сказочные персонажи , шаман Сэр Тадебя , Ямал

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