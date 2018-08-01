Житель Ялуторовского района до смерти избил своего знакомого

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Мужчину, обвиняемого в избиении до смерти своего знакомого, осудят в Ялуторовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В одном из домов в с. Карабаш поссорились двое мужчин. В ходе конфликта 30-летний обвиняемый избил потерпевшего. В результате полученных повреждений мужчина скончался в больнице через три дня.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.