Два новых судна на воздушной подушке построены по заказу Ямала

Фото: ИА "Север-пресс" Фото: ИА "Север-пресс"

Два новых судна на воздушной подушке построили по заказу Ямальского автономного округа. Они заменят два действующих вездехода "Арктика 3Д" на переправе Салехард - Лабытнанги в период межсезонья, сообщает ИА "Север-пресс".

Оба судна "Нептун-23" доставят на Ямал в конце третьего квартала 2018 года, а перевозить пассажиров новые "подушки" начнут весной 2019 года.

"После испытаний мы займемся регистрацией судов в речном регистре, а также регистрацией оборудования связи, которым оснащены "подушки". В сентябре оба судна отправятся на Ямал", - рассказали на производственном предприятии в Подпорожье Ленинградской области.

Одно судно "Нептун-23" вмещает 22 пассажира или более двух тонн груза. Эксплуатировать такие суда можно круглый год в светлое время суток, при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов и скорости ветра до 12 метров в секунду.