Два новых судна на воздушной подушке построены по заказу Ямала
Два новых судна на воздушной подушке построили по заказу Ямальского автономного округа. Они заменят два действующих вездехода "Арктика 3Д" на переправе Салехард - Лабытнанги в период межсезонья, сообщает ИА "Север-пресс".
Оба судна "Нептун-23" доставят на Ямал в конце третьего квартала 2018 года, а перевозить пассажиров новые "подушки" начнут весной 2019 года.
"После испытаний мы займемся регистрацией судов в речном регистре, а также регистрацией оборудования связи, которым оснащены "подушки". В сентябре оба судна отправятся на Ямал", - рассказали на производственном предприятии в Подпорожье Ленинградской области.
Одно судно "Нептун-23" вмещает 22 пассажира или более двух тонн груза. Эксплуатировать такие суда можно круглый год в светлое время суток, при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов и скорости ветра до 12 метров в секунду.