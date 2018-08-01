Тюменцы увидят Россию глазами художников из Германии и Голландии

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Увидеть Россию глазами зарубежных живописцев позволит международный пленэр из Германии и Голландии. Об этом на открытии международного пленэра художников Германии, Голландии, Тюменской области и Пермского края "Мосты соединяют. Дружба без границ" в Тюмени 16 августа рассказал председатель Тюменского отделения Союза художников, заслуженный художник России Александр Новик.

Проект "Мосты соединяют. Дружба без границ" осуществляется на средства гранта президента Российской Федерации и Министерства науки и культуры Нижней Саксонии.

"Очередная встреча с художниками Голландии и Германии состоится на этот раз в Тюменской области, - рассказал Александр Новик. – Она пройдет в Тюмени и Тобольске. Наша дружба длится более 20 лет. Она началась в 1996 году, когда тюменские художники поехали со своей выставкой в немецкий город Леер в земле Нижняя Саксония. Эта встреча произвела большое впечатление".

Цель проекта "Мосты соединяют. Дружба без границ" - содействие развитию и укреплению сотрудничества в области изобразительного искусства, а также развитие и углубление контактов между творческими союзами, обмен опытом в сфере искусств, знакомство с историко-культурным наследием, содействие культурологическому просвещению общества.

В Тюменской области зарубежные художники-участники проекта будут работать в деревне Каменка и на территории Тобольска. "На наш взгляд, это очень интересные места, и голландским и немецким живописцам также будут интересны эти ландшафты. В Тобольске пленэры пройдут в Абалаке, а также старом и новом городе".

Участники проведут мастер-классы для молодых художников и педагогов изобразительного искусства, посетят выставки по итогам пленэров российских художников в Кунгуре и Тобольске, познакомятся с историей и культурой регионов.

"По итогам пленэров в Тюмени и Тобольске состоится однодневная отчетная выставка, а затем работа продолжится в Пермском крае, - рассказал Александр Новик. – А завершится проект большой выставкой в Тюмени, которая состоится в драматическом театре, а потом эти картины увидят в Германии и Голландии".

Отметим, что летом 2019 года международный пленэр в Германии и Голландии проведет союз художников Германии. По результатам проекта планируется организовать выставки, созданных во время пленэров работ, в Министерстве науки и культуры Нижней Саксонии, в городах Леер и Раудерфен, галереях Голландии.

"Мы поражены прекрасным приемом, оказанным нам в Тюмени, - отметил куратор проекта, председатель Союза художников Раудерфена Хартмут Диркс. - А в прошлом году наши российские друзья представляли свои работы на выставке, состоявшейся в ратуше Раудерфена. Она произвела фантастическое впечатление, посетители были в восторге. Затем эти работы увидели жители голландских городов".

По его словам, голландцы очень интересуются российской живописью и эта выставка была хорошо воспринята во всех городах, многие работы приобрели посетители.

Николай Ступников