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Тюменцы вошли в пятерку лучших на Всероссийских соревнованиях "Юный водник"

Общество, 17:49 17 августа 2018

Фото МЧС Тюменской области

Пятое место заняли тюменские школьники на Всероссийских соревнованиях "Юный водник", сообщает МЧС России по Тюменской области.

Соревнования прошли в центре гражданской защиты Республики Мордовия. В мероприятии приняли участие юные спасатели 13-16 лет. Они соревновались в плавании, гребле, поисково-спасательных работах на акватории, преодолении полосы препятствий.

Тюменцам удалось завоевать три диплома первой степени, серебро и три третьих места в отдельных видах. В тюменской команде выступали ученики старших классов 67 и 63 городских школ. Отличные результаты тюменцы продемонстрировали в викторине знатоков водно-спасательного дела, конкурсах стенгазет и военно-патриотической песни. Были в тройке призеров в кроссе, в проведении поисково-спасательных работ на акватории.

Победу в соревнованиях одержала команда из Рязанской области, на втором месте – команда Республики Мордовия, на третьем – команда Московской области. Сейчас юные спасатели Тюмени готовится к областному турниру, который пройдет в конце сентября.

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# соревнования , юные спасатели

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