Тюменцы вошли в пятерку лучших на Всероссийских соревнованиях "Юный водник"

Фото МЧС Тюменской области Фото МЧС Тюменской области

Пятое место заняли тюменские школьники на Всероссийских соревнованиях "Юный водник", сообщает МЧС России по Тюменской области.

Соревнования прошли в центре гражданской защиты Республики Мордовия. В мероприятии приняли участие юные спасатели 13-16 лет. Они соревновались в плавании, гребле, поисково-спасательных работах на акватории, преодолении полосы препятствий.

Тюменцам удалось завоевать три диплома первой степени, серебро и три третьих места в отдельных видах. В тюменской команде выступали ученики старших классов 67 и 63 городских школ. Отличные результаты тюменцы продемонстрировали в викторине знатоков водно-спасательного дела, конкурсах стенгазет и военно-патриотической песни. Были в тройке призеров в кроссе, в проведении поисково-спасательных работ на акватории.

Победу в соревнованиях одержала команда из Рязанской области, на втором месте – команда Республики Мордовия, на третьем – команда Московской области. Сейчас юные спасатели Тюмени готовится к областному турниру, который пройдет в конце сентября.