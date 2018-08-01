Открыт прием заявок на международный конкурс пианистов Владимира Крайнева

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Заявки на Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева принимаются до 31 октября, сообщает Министерство культуры РФ.

Смотр пройдет с 26 марта по 1 апреля 2019 года в Московском Международном Доме музыки, который в третий раз примет в своих стенах лучших молодых пианистов со всего мира. Одно из главных нововведений будущего творческого состязания — появление новой возрастной группы. Теперь в конкурсе смогут принять участие студенты консерваторий и музыкальных вузов в возрасте до 22 лет.

Система судейства максимально прозрачна — все оценки членов жюри публикуются, и каждый участник имеет возможность обсудить с арбитрами собственные выступления. В каждой возрастной категории жюри выбирает одного победителя, все остальные финалисты получают звание лауреата, не разделяя между собой призовые места.

Важнейшей частью конкурса является также системная поддержка лауреатов — это специальные призы от членов жюри и организаторов: стипендии, программы обучения, сольные концерты и выступления как в России, так и за рубежом с ведущими коллективами, такими как Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Первые два конкурса прошли в 2015 и 2017 году. Их победители — Даниил Харитонов, Шио Окуи, Александр Малофеев, Зан Хын Цой, Тимофей Владимиров — выступают на ведущих мировых сценах. По мнению председателя жюри Александра Романовского, третий конкурс обещает публике не меньше художественных открытий, а его закономерным итогом станет появление новых ярких исполнительских имен.