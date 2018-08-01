Участников марафона по Полярному Ямалу отследят по чипам

Фото www.runsociety.com Фото www.runsociety.com

111 человек примут участие в международном ультрамарафоне по Полярному Ямалу "TрансУрал", среди них 20 жителей Ямала, сообщает ИА "Север-Пресс".

Большинство бегунов - любители активного спорта, а не подготовленные спортсмены. Многие марафонцы выбрали дистанцию 50 км, в том числе салехардский спортсмен Никита Булыгин.

"Соперники очень сильные, но, мы надеемся, что ямальцы выступят достойно. Такое мероприятие на территории Полярного Урала пройдет впервые. Все меры безопасности участников обеспечивает большая группа, состоящая из тридцати организаторов, восьми спасателей и бригады скорой помощи. Этого вполне достаточно, что обеспечить комфортное пребывание участников. Кроме того, на номерном знаке каждого бегуна встроен чип, и в режиме онлайн мы сможем отследить местонахождение каждого, кто бежит по Полярному Уралу", - уточнил заместитель директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Полярный Урал обладает самыми сложными и не самыми благоприятными местами для бега. Поэтому каждый выбрал себе дистанцию по силам на 50, 30 и 10 км. Организаторы надеются, что погода будет благоприятной, дождь не предвидится.

Участники марафона уже прибывают в Салехард. Большинство из них впервые окажутся в городе на Полярном круге. Для них организаторы подготовили культурную программу. Участники пересекут Полярный круг, увидят достопримечательности окружной столицы. Кроме того, гостей ждет час йоги, выступление ансамбля Сыра-Сэв и местных бардов.