На фестиваль "Тюменский яйцефест" всех желающих доставит бесплатный автобус
Бесплатные автобусы доставят всех желающих на первый гастрономический фестиваль "Тюменский яйцефест", который состоится в селе Каскара Тюменского района 18 августа.
Как сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района, от парковки торгового центра Сити Молл (ул. Тимофея Чаркова, 60) желающих увезут автобусы. Место их стоянки - слева от заправочной станции.
На входе на парковку будут встречать представители организаторов с листовками и приглашать в автобусы, на которых размещены баннеры "Яйцефеста".
Обратно из Каскары можно будет вернуться таким же способом.
Расписание движения автобусов:
Тюмень (Сити Молл) - Каскара (стадион)
11.15 - 11.40
12.15 - 12.40
13.15 - 13.40
Каскара (стадион) - Тюмень (Сити Молл)
11.40 - 12.05
12.40 - 13.05
14.40 - 15.05