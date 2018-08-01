На фестиваль "Тюменский яйцефест" всех желающих доставит бесплатный автобус

фото с официальной страницы фестиваля Тюменский яйцефест ВКонтакте фото с официальной страницы фестиваля Тюменский яйцефест ВКонтакте

Бесплатные автобусы доставят всех желающих на первый гастрономический фестиваль "Тюменский яйцефест", который состоится в селе Каскара Тюменского района 18 августа.

Как сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района, от парковки торгового центра Сити Молл (ул. Тимофея Чаркова, 60) желающих увезут автобусы. Место их стоянки - слева от заправочной станции.

На входе на парковку будут встречать представители организаторов с листовками и приглашать в автобусы, на которых размещены баннеры "Яйцефеста".

Обратно из Каскары можно будет вернуться таким же способом.

Расписание движения автобусов:

Тюмень (Сити Молл) - Каскара (стадион)

11.15 - 11.40

12.15 - 12.40

13.15 - 13.40

Каскара (стадион) - Тюмень (Сити Молл)

11.40 - 12.05

12.40 - 13.05

14.40 - 15.05