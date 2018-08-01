Сиеста кабаньего стада впервые попала в объектив фотоловушки "Земли леопарда"

фото leopard-land.ru фото leopard-land.ru

Группа из более чем 20 поросят и пяти свиноматок попала в объектив фотоловушки. Сиеста и молочное вскармливание многодетного кабаньего стада впервые запечатлены камерами, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Уникальные кадры были получены на севере национального парка "Земля леопарда" при очередной проверке фотоловушек. В середине апреля перед объективами оказалось сразу пять кормящих свиноматок. Не стесняясь камер, самки кабанов прилегли отдохнуть, заодно предоставив молочный обед для более чем двадцати поросят. Судя по снимкам, возраст сеголеток составляет всего несколько недель. В разном количестве свиньи появлялись перед фотоловушками в течение месяца, оставив на карте памяти сотни милых фотографий.

"Судя по количеству поросят на фото, в этом году можно говорить о неплохом приплоде у кабана, - говорит старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" имени Н.Н. Воронцова Петр Сонин. – Это может быть связано с большим урожаем желудя в прошлом году. На сегодняшний день при хорошей охране, достаточном количестве корма и благополучной эпидемиологической обстановке популяция кабана значительно обновляется и в целом находится в хорошем состоянии. Это, в свою очередь, благо для поддержания численности редких кошек, обитающих в национальном парке".

Вместе с тем, кабаны и поросята – не самая легкая добыча для кошек. Дикие свиньи крайне ревностно защищают детенышей, не разделяя их на своих и чужих. Чаще других свиным мясом на "Земле леопарда" лакомятся амурские тигры. В 2017 году в национальном парке было зафиксировано 28 взрослых тигров, это самая высокая плотность полосатых хищников среди особо охраняемых природных территорий России.