На авиашоу на аэродроме Плеханово тюменцам показали новый вертолет Ми-171А2

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Авиашоу "В гостях у Utair" прошло в Тюмени в аэропорту Плеханово 18 августа. Компания представила все классы вертолетов: их можно было осмотреть на площадке, пообщаться с экипажем и увидеть маневры пилотов в воздухе. Вход для гостей был бесплатным.

Перед массовым праздником ранним утром в сквере Авиторов, прошла традиционная церемония посвященная Дню воздушного флота России. Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный и ветераны пассажирской авиации Тюменской области вручили молодым пилотам документы на допуск к управлению воздушными судами.

Посетители авиашоу , которое традиционно проходят раз в два года, смогли увидеть уникальные вертолеты: самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26, "летающий кран" Ми-10К и новейший Ми-171А2 — компания "ЮТэйр — Вертолетные услуги" стала первым эксплуатантом этой машины в 2018 году.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В воздухе показывали свое мастерство пилоты легких многоцелевых вертолетов AS350/355, которые участвуют в телетрансляции самых громких спортивных соревнований в России и мире.

Экипажи Ми-8, МИ-17, AS-355, Ми-26 продемонстрировали возможности своих машин — выполнили высадку спасателей на парашютах и тушение пожара. Бойцы Росгвардии из тюменского ОМОНа показали учения по десантированию с вертолета МИ-8 и освобождение заложника из пассажирского автобуса.

В этому году авиашоу Utair прошло в восьмой раз. Гостей не смотря на пасмурную погоду порадовала масштабная программа: показательные полеты на вертолетах и самолетах, выступление спортсменов-парашютистов и авиамоделистов. Гости и пресса смогли полетать над Тюменью на вертолетах Ми-8.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, что организатор праздника авиакомпания Utair — один из ведущих авиаперевозчиков России и вертолетных операторов мира. Компания наследница легендарной местной тюменской авиакомпании "Тюменьавиатранс" советских времен. Самолеты компании летают по 150 направлениям в России и за рубежом, а география вертолетных работ охватывает 4 континента.